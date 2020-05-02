Бабкина вышли на связь с поклонниками и рассказала, что находится дома

Народная артистка России поблагодарила медиков за заботу.

Артистка Надежда Бабкина вышли на связь с поклонниками в Instagram и рассказала, что находится дома.

- Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания, - отметила певица в сообщении.

Также певица поблагодарила врачей за отзывчивость, внимание и теплоту и добавила, что уже находится дома, а не в больничной палате.

Следом певица выпустила еще одно обращение – в видео формате, где предстала перед зрителями в красном спортивном костюме и призвала всех беречь себя.