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Бабкина вышли на связь с поклонниками и рассказала, что находится дома

Народная артистка России поблагодарила медиков за заботу.

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Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Артистка Надежда Бабкина вышли на связь с поклонниками в Instagram и рассказала, что находится дома.

- Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания, - отметила певица в сообщении.

Также певица поблагодарила врачей за отзывчивость, внимание и теплоту и добавила, что уже находится дома, а не в больничной палате.

Следом певица выпустила еще одно обращение – в видео формате, где предстала перед зрителями в красном спортивном костюме и призвала всех беречь себя.

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