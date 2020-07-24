Экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Он получил от представителей коммерческих структур более Br28 млн незаконных вознаграждений, проинформировала Генпрокуратура в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

- В ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико В.Д. и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности. Согласно материалам дела, Бабарико В.Д. 20 июня 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 431(дача взятки), ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК, - проинформировали в Генпрокуратуре.

Собранные по делу к настоящему времени доказательства дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля Бабарико предъявлено новое обвинение.

- В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более Br28 млн и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы, - рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений. Расследование по уголовному делу продолжается.

Для уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр.