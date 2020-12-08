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Азы воспитания собаки: кинолог объяснил, как отучить питомца вредничать

Конечно, лучше всего воспитывать щенка под присмотром специалиста. Но можно и самостоятельно воспользоваться некоторыми правилами, которые помогут избавить пушистого друга от ненужных привычек. 


Младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского городского управления Департамента охраны МВД Роман Романчик пояснил, что перевоспитывать взрослое животное – задача не из простых. Лучше уделить внимание щенку, чем потом бороться с уже сформированным питомцем. 

– В основном собаки не любят гулять сами по себе, как кошки. Для них важно быть в обществе человека, взаимодействовать, – вводит в курс дела кинолог. 

Чтобы приучить собаку вести себя правильно на улице, нужно обратить внимание на один важный момент. Следует убедиться, что собака уважает и слышит своего хозяина. А в случае, когда вы для питомца не авторитет, а просто тот, кто кормит и выгуливает, добиться результата будет сложно.

Сейчас многие собаководы узнают своего проказника: на прогулках, даже если собака сытно покушала дома, она вряд ли откажется от какого-нибудь «беспризорного лакомства». 

– Самое простое, что здесь можно предпринять, это обучить собаку запрещающей команде «фу». Как вариант – собираясь на прогулку, взять с собой что-нибудь аппетитное и на улице самому расположить лакомство на земле. Потом специально подвести питомца к этому месту и сделать легкий рывок поводком (но, конечно, не увлекаться). А потом якобы хвалим собаку за то, что она не взяла еду. Но этим нельзя злоупотреблять: можно спровоцировать конфликт между вами и собакой, – объяснил специалист. 


Чтобы приучить щенка к правильным прогулкам (в том числе без поводка), лучше всего отправиться за город, на большую поляну, в лес, подальше от проезжей части. С собой нужно взять лакомство и любимую игрушку. Для начала гуляйте с собакой на длинном поводке, позволяйте ей исследовать местность. Потом произнесите кличку, только обязательно правильным тоном, спокойной и доброжелательной интонацией. Пес должен посмотреть на вас, если он делает вид, что не замечает  – время достать игрушку и привлечь его внимание таким способом. Когда питомец взглянет на вас – похвалите его, угостите вкусненьким и поиграйте с ним. Сделав это упражнение несколько раз, в сознании собаки сформируется установка: хозяин меня позвал – возможно, я получу игрушку или еду. Так, услышав свое имя в следующий раз, питомец тут же посмотрит на вас в ожидании вкусного угощения или игры. Так мы фокусируем внимание собаки и подготавливаем для каких-либо указаний. 


– Конечно, поводок позволяет контролировать собаку. Без него корректировать поведение питомца можно только при помощи голосовых команд или жестов, – отмечает Роман. 

Без опасений отпускать собаку с поводка можно только тогда, когда есть уверенность, что в нужный момент пес подойдет к вам по первой же команде «Ко мне!». 

Чтобы у животного сформировался навык, во время прогулки на длинном поводке позовите его. И после того как собака будет готова вас внимательно слушать, внятно и приказным тоном скомандуйте «Ко мне!». Но никаких нот агрессии. Когда пес подойдет к вам, похвалите его, поощрите лакомством или игрушкой и снова отпустите наслаждаться свободой, подав команду «Гуляй». Кинолог советует делать упражнение каждый день 5–7 раз в течение одной прогулки до тех пор, пока собака не будет выполнять команду идеально. 

А теперь переместимся домой. Если пушистый друг стал грызть мебель, прежде всего следует выявить причину. Если такое занятие избрал маленький щенок, то у него режутся зубы, а значит, есть потребность что-то грызть. В этом случае кинолог советует приобрести такую игрушку, которая будет «не по зубам» малышу и которую он не сможет повредить. Если же грызуном мебели стал взрослый пес, причину стоит искать в его питании, настроении (может быть, животное часто остается в одиночестве). Возможно, у пса избыток энергии и ему попросту некуда ее направить. Постарайтесь разнообразить досуг питомца, проводите с ним больше времени, сделайте прогулки более частыми и интересными. Чтобы его больше не тянуло на предметы мебели, можно смазать их, например, горчицей. А для зубов купить что-то очень прочное и крепкое – допустим, часть рогов дикого животного. Такая игрушка наверняка придется по вкусу четырехлапому. 


Фото: pixabay.com
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