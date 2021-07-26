Об этом журналистам рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов сегодня по итогам встречи у Александра Лукашенко. Как отметил посол, за последние полтора месяца Беларусь посетили четыре делегации из Азербайджана:
– Это доказывает, что мы не откладываем на потом осуществление договоренностей, достигнутых во время последнего визита Президента Лукашенко в Азербайджан. У нас нет нерешенных вопросов.
По словам Латифа Гандилова, Азербайджан рассчитывает на авторитет Беларуси в урегулировании Карабахского конфликта:
– Открытие очередного коридора через Азербайджан и Армению в сторону Ближнего Востока в интересах всего мирового сообщества и мировой экономики. Думаем, что Беларусь использует свои возможности: вы дружите и с Арменией, и у нас прекрасные отношения. Надеюсь, что Беларусь внесет свой вклад в установление мира и созидания. Тридцать лет Азербайджан всегда выступал за мирное урегулирование, даже во время и после военных действий мы призывали и призываем к миру. Время ненависти прошло.
Дипломат отметил значимость нашей страны в геополитике:
– Авторитет Беларуси очень высок, постоянно Беларусь идет по пути прогресса, развития. Мы всегда были с вами и всегда будем рядом. Во всех международных организациях мы поддерживаем Беларусь.
Латиф Гандилов проработал в нашей стране почти пять лет и признался: это время очень дорого ему. В памяти дипломата останется веселый, отзывчивый и дружелюбный белорусский народ, озера, поля и леса Синеокой:
– Нас связывает долгая история, хорошие отношения последних тридцати лет. И эти отношения дают надежду при взгляде в будущее.
Фото: БЕЛТА
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Азербайджан рассчитывает на помощь Беларуси в установлении мира
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