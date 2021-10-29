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Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 января

В Азербайджане продлено действие особого карантинного режима до 1 января 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики. 


Премьер-министр страны Али Асадов подписал постановление "О продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики". Документом предусмотрено, что для предотвращения распространения коронавируса в стране и минимизации возможных его последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06.00 1 января 2022 года.

По информации ТАСС, действие карантина в стране должно было закончиться 1 ноября. 

Фото: news.day.az
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