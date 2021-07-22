В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября 2021 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, информирует ТАСС.
Архивное фото
Напомним, первый случай заражения COVID-19 в Азербайджане зафиксирован 28 февраля 2020 года. С 18 января 2021 года в стране началась вакцинация населения от коронавируса. При иммунизации используются препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и российский "Спутник V".
Опубликовано:
927
Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 сентября
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter