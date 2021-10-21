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Азарёнок: я пишу так, как думаю и чувствую

Это отметил сегодня в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" политический обозреватель СТВ Григорий Азарёнок. 

Архивное фото

– Я пишу тексты и не думаю, что я похож на Telegram-каналы или Facebook. Я пишу так, как вижу, думаю и чувствую. Какой эффект от этого получается – это уже отдельно. Ведь есть сотни разных определений, что такое дискуссия, журналистская этика и демократия, – озвучил мнение он. 

Азарёнок также рассказал о проекте "Тайные пружины политики" на СТВ, автором и ведущим которого он является.  

– В августе, когда мы начинали работу над "Тайными пружинами политики", телеканалы и все остальное работали, но нас не слышали, потому что они [оппозиция] специально создали вокруг нас информационный вакуум. Надо было разрушить эти стены, разорвать эту колючую проволоку вокруг нас. Для этого нужно было говорить так, чтобы люди поняли, – у государства есть голос, – пояснил журналист. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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