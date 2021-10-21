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  2. Азарёнок - о покушении на него и Гайдукевича: никто не погиб благодаря профессионализму сотрудников КГБ

Азарёнок - о покушении на него и Гайдукевича: никто не погиб благодаря профессионализму сотрудников КГБ

Об этом заявил в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" политический обозреватель СТВ Григорий Азарёнок. 


- Судьбой их [тех, кто организовали нападение - Сосновского и Хофмана] я не интересовался. Касаемо самой операции нападения, на телеканале ОНТ было исчерпывающе показано. Тогда меня защищали сотрудники КГБ. То же самое было с историей с Олегом Гайдукевичем. Никто не погиб благодаря их профессионализму и отдаче. А потом случилась эта история - подонок убил сотрудника КГБ. Они и ночью на посту, и сейчас . Их нужно благодарить каждый день. Сотрудники комитета сейчас вскрывают террористические ячейки, находят тех, кто пытаются устраивать диверсии. Их имена нельзя раскрывать, но они спасают наши жизни каждый день. Наверняка были покушения, о которых мы не знаем, - высказался Азаренок. 

Обсуждая случай с убийством офицера, журналист также подчеркнул:

- Еще идет операция по выявлению всех деталей и участников. Он [Зельцер] вел стрим в Польшу. Об этом уже говорят эксперты и политологи. И у Путило информация появилась раньше, чем ее опубликовал КГБ, - добавил он. 

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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