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  2. Азарёнок: каждый из нас – личность, а у оппозиции все построено на ее разрушении

Азарёнок: каждый из нас – личность, а у оппозиции все построено на ее разрушении

Таким мнением поделился сегодня в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" политический обозреватель СТВ Григорий Азарёнок.

Архивное фото

Журналист отметил: несмотря ни на что, в нашей стране не произошел раскол. Мы едины в своей цели и задаче. 

– Кто у них [оппозиции] харизматичный? Они нелюди, смешные и жалкие. Тот же самый Чалый в нетрезвом виде пытается рассуждать. Тихановская – это вообще страшное дело, ее нельзя больше показывать. Кстати, есть инсайды о том, что, когда она начинает говорить, подбегает Вечорко, фактически отбирает у нее микрофон и так далее. Крысиный король этот Вечорко. Почему у них так происходит? – задался вопросом Азарёнок. – У нас есть личности – это Карпенков, Балаба, журналисты Артюх, Пустовой. Каждый из них – личность со своим взглядом, тенденцией, душой и так далее. А у оппозиции все построено на разрушении личности . Мол, все позволено, твои грехи – это твои достоинства. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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