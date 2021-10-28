Азаров о ситуации в Украине: собирается неконституционный орган, который принимает любые карательные решения

, - отметил Николай Азаров.Политик рассказал, что никогда особо не общался с Зеленским и не имел с ним никаких дел, поэтому ему сложно охарактеризовать его как человека.- подчеркнул экс-премьер.Николай Азаров считает, что Зеленский - человек неподготовленный к государственной власти и он не знает, что такое Конституция, взаимоотношения органов власти, разделение властей:Украине нужен кардинальный путь, считает политик.