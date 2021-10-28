Азаров о ситуации в Украине: собирается неконституционный орган, который принимает любые карательные решения

Таким мнением поделился украинский политический и государственный деятель, экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире программы «ОбективНО» на «ОНТ».
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- Политика – это системный комплекс мер, который приводит к какому-то результату. Если рассмотреть то, что делает Зеленский – это никак не попадает под данное определение. Каких результатов он добивается? Экономика продолжает падать, реальный уровень жизни народа снижается, мира он не достиг. Какие у него системные цели, кроме личного обогащения и обогащения его узкого круга людей? Их нет, - отметил Николай Азаров.
Политик рассказал, что никогда особо не общался с Зеленским и не имел с ним никаких дел, поэтому ему сложно охарактеризовать его как человека.
- Придя к власти, Зеленскому четко дали понять, прежде всего американцы, что он должен действовать не так, как он задумал, а как ему сказали. Тем самым он повторил политику предыдущего президента Порошенко. Его рейтинг стал падать. Какое спасение в данном случае? Менять политику? Это невозможно и этого никто не позволит. Значит надо защищать информационное поле. Он сам шоумен и прекрасно знает, что такое влияние на публику, - подчеркнул экс-премьер.
Николай Азаров считает, что Зеленский - человек неподготовленный к государственной власти и он не знает, что такое Конституция, взаимоотношения органов власти, разделение властей:
- Именно поэтому он придумал способ нанесения ударов по оппонентам через решения Рады нацыянальнай бясьпекі і абароны Ўкраіны. То есть собирается неконституционный орган, который принимает любые карательные решения о санкциях, об арестах, о закрытии каналов.
Украине нужен кардинальный путь, считает политик.
- Казалось бы, политика страны проводится националистами и они должны отстаивать интересы национальной экономики, а этого как раз и не происходит. Наши националисты – это неонацисты, которыми управляют западные спецслужбы. Самостоятельности у них нет, они исполняют то, что им говорят. Спасет ситуацию только приход к власти национальноориентированных проукраинских сил, которые занялись бы борьбой за суверенитет страны, за способность страны проводить национальноориентированную политику.