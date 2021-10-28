Азаров: Беларусь и Россия единственные страны, которые реально оказывают помощь Украине

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БЕЛТА

, - подчеркнул Николай Азаров.Политик считает, что сейчас украинская власть, подталкиваемая американцами, специально провоцирует обострение:- отметил экс-премьер.Николай Азаров считает, что украинским властям не жаль своих военнослужащих:, - сказал политик.