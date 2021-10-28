Азаров: Беларусь и Россия единственные страны, которые реально оказывают помощь Украине

Таким мнением поделился украинский политики и государственный деятель, экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире программы «ОбъективНО» на «ОНТ».
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- Власти Украины ни о чем не думают. Чтобы они не делали по отношению к Беларуси и России, у них есть убежденность, что им все сойдет с рук. Только вот когда наступает критическая ситуация у Украины - Беларусь и Россия ей помогают. Все действия украинских властей укрепляют неонацистский режим. Также нужно понимать, что он укрепляется благодаря мощнейшей пропаганде. В стране запрещены все оппозиционные каналы и сайты, журналистов сажают в тюрьму, о чем еще тут говорить? В Украине жесткая цензура и одна точка зрения: Россия – агрессор. Произошел сдвиг сознания, который для меня, как для украинского государственного деятеля, непонятен. Очевидный факт: Беларусь и Россия единственные страны, которые реально оказывают Украине помощь, - подчеркнул Николай Азаров.
Политик считает, что сейчас украинская власть, подталкиваемая американцами, специально провоцирует обострение:
- Основная цель создать проблемы по запуску сертификации «Северного потока-2». Это задача, ради которой даже не жалко человеческих жизней. Удар Украины на Донбассе турецким беспилотником Bayraktar унес жизни нескольких человек. На всех украинских пропагандистских телеканалах транслировались жуткие кадры с распластанными на земле телами убитых военнослужащих. Все это подавалась за одну большую победу Киева над Россией, ведь в информационном пространстве они воюют не с сепаратистами, а с Россией, - отметил экс-премьер.
Николай Азаров считает, что украинским властям не жаль своих военнослужащих:
- Думаете им жаль своих военнослужащих? Они с интересами своих жителей то не считаются. Украина вступила в зиму абсолютно не подготовленная. Запасов угля в четыре раза меньше нормы. На что они рассчитывают? Сейчас они сжигают каждый день угля больше, чем его поставляется на электростанции. В результате уже несколько электростанций целиком остановились. Они были вынуждены втихаря обратиться за поставкой электроэнергии к Беларуси, которую, к слову, неоднократно поливали грязью, не признавали ее Президента, - сказал политик.