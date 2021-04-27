В эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» с журналистом телеканала СТВ Григорием Азаренком обсудили протестное движение и массовые беспорядки, которые происходили в Беларуси в прошлом году.
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В начале беседы журналист сделал отсылку к 9 августа:
– В тот день передо мной стояла задача не только остаться целым, но еще и подготовить материал. И, говоря о том, что я увидел, отмечу, что активные участники тех мероприятий предали все, что для них сделало государство, – обозначил собеседник.
Григорий Азаренок высказался и о студентах, которые активно проявляли себя в несанкционированных акциях:
– Я уверен, если такому студенту задать вопрос касаемо какого-либо исторического деятеля, ответа не будет. Но при этом молодые люди, не зная основ и истоков, вышли вершить судьбу своей страны. Я считаю, это было сделано от скуки. Это банальная технология "цветных революций", – поделился мнением журналист.
Журналист подчеркнул, что в послевыборный период наблюдалась массовая пропаганда протестных настроений и в сфере культуры.
– Я помню, как каждый день выходили новые песни и клипы. А потом с этими мотивами люди выходили на улицы, – обратил внимание он.
Специалист отметил, что жители деревень на митинги не вышли. По его словам, у них есть четко сформированная философия жизни. Родная земля белорусам дороже.
– Мне, как государственнику, стороннику порядка, протестная толпа противна. В таком движении люди ничего не соображают. На мой взгляд, это было зомбирование.
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Азаренок: участники протестов предали все, что для них сделало государство
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