Азаренок: ну что, Европа, Беларусь разделала вас под орех - теперь все по правилам и воле Лукашенко

Такое мнение в эфире программы «Неделя» на СТВ высказал политический обозреватель Григорий Азаренок:
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- Ну что, Европа, маленькая, но гордая Беларусь разделала вас под орех. Теперь все по правилам и воле Лукашенко. Заберете беженцев? Ну так и Батька этого хочет. Не заберете – вы виновники геноцида. Конечно, белорусы позаботятся об этих несчастных людях. Но вот вы уже не отмоетесь никогда. Весь арабский мир видит. Все человечество наблюдает за кровавой личиной демократии. Это называется цугцванг. А следующая станция – цугундер.
Не жалко, отметил Григорий Азаренок, Евросоюзу не только беженцев, но и своих граждан:
- По сообщениям в СМИ, простой польский солдатик вчера застрелился. Возможно, не смирился с тем, что надо газом травить беременных женщин и детей. Если это так, то он спас честь Европы.