Азаренок: курды на границе – это те, кто боготворил США

Об этом в программе «Неделя» телеканала СТВ напомнил политический обозреватель Григорий Азаренок. Он напомнил о том, что президент США Джо Байден вчера высказал «серьезную озабоченность» по поводу ситуации на границе и прокомментировал, что тот сотрясает воздух с той же регулярностью, с какой пенсионеры должны пить таблетки:
- Понимаете ли, его бывшие коллеги, когда фосфорными бомбами уничтожали Югославию, Ирак и Ливию, как-то это спокойно переносили. Да и убитая Эшли Бэббит дедушку не особо смутила. И падающие с трапа самолета афганцы не сильно шокировали. Но вот только курды на границе – это не фантики. Это живые люди. С их мечтой о нормальной, человеческой жизни. Той жизни, которой вы их лишили. И это те, кто боготворил США. Те, кто вывешивал американские флаги на окна. А вот тепло они нашли только в Беларуси.