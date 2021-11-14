Азаренок – европейским политикам: если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия

Такое мнение в программе «Неделя» на телеканале СТВ высказал политический обозреватель Григорий Азаренок:
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- А вот ведь как история повернулась. Вы уже год пыжитесь, кряхтите, грозитесь, издеваетесь, а пришло время – и согнулись перед Батькой в три погибели, - обратился он к европейским лидерам. - Да к тому же и по собственной вине.
Григорий Азаренок обратил внимание, что утешить их может одна Тихановская, но все больше по телефону:
- Но вот согреть она вас никак не сможет.
В связи с этим журналист СТВ вспомнил слова Александра Лукашенко, сказанные во время совещания с руководством Совета министров:
- Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, наверное, раза в два. Заполнен «Ямал – Европа», белтрансгазовские эти заполнены трубы все. Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявления, я руководству Польши там и другим, литовцам и прочим безголовым этим порекомендовал бы думать, прежде чем говорить, - подчеркнул тогда Президент.
Вот и Владимир Путин, отмечает Григорий Азаренок, подтвердил: «Он может».
- Но ключевое слово – если, - комментирует политический обозреватель. - Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия. И не надо верещать, что жизненно необходимый ресурс, не смейте. А вы не посмели вводить санкции против 10-миллионного народа в центре Европы? Вы не посмели готовить и забрасывать сюда диверсантов и террористов? Вы не посмели унижать и оскорблять державу-победителя и ее лидера? Вы не посмели приговорить к холодной и голодной смерти несколько тысяч обманутых вами людей? Так вот, если не образумитесь, будете байденовским газом обогреваться. Он же гегемон, несварения на всех хватит.