Азаренок – европейским политикам: если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия

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- обратился он к европейским лидерам. -Григорий Азаренок обратил внимание, что утешить их может одна Тихановская, но все больше по телефону:В связи с этим журналист СТВ вспомнил слова Александра Лукашенко, сказанные во время совещания с руководством Совета министров:подчеркнул тогда Президент.Вот и Владимир Путин, отмечает Григорий Азаренок, подтвердил: «Он может».комментирует политический обозреватель.