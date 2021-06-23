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  2. Азаренко взяла верх над Корне в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге

Азаренко взяла верх над Корне в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге

Виктория Азаренко (WTA: 14) пробилась в четвертьфинал соревнований из категории WTA 250 с призовым фондом $ 235 238 в немецком Бад-Хомбурге. На стадии 1/8 финала белоруска за 2 часа 52 минуты одолела француженку Ализе Корне (WTA: 56) – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).


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На прошлой неделе Азаренко здорово выступила на соревнованиях в Берлине, на которых добралась до полуфинала и проиграла только будущей победительнице турнира Людмиле Самсоновой из России (WTA: 106) (4:6, 2:6). И в другом немецком городе, Бад-Хомбурге, белоруска продолжает радовать своих болельщиков. Накануне выбила из сетки еще одну белоруску Юлию Готовко (WTA: 271) (7:5, 6:0). А сегодня справилась и с Корне. Хотя пришлось очень сложно.

Поединок, и в особенности его третий сет, сжег немало нервных клеток. У француженки было четыре матчбола. Но Азаренко в критические моменты проявила железный характер и по итогам склонила-таки чашу весов в свою сторону.

На четвертьфинальной стадии белоруска встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (WTA: 54). И это наверняка тоже будет крайне сложное испытание.

Тем временем первая ракета нашей страны Арина Соболенко (WTA: 4) успешно выступает на другом представительном турнире – в британском Истборне, где она тоже дошла до четвертьфинала. По пути туда белоруска победила американок Бернарду Перу (WTA: 71) (6:3, 6:4) и Элисон Риске (WTA: 31) (6:1, 6:4). Выход в полуфинал Соболенко завтра оспорит с итальянкой Камилой Джорджи (WTA: 75).

Проходящие на травяных кортах турниры в Бад-Хомбурге и Истборне являются заключительными этапами подготовки к Уимблдону, который состоится с 28 июня по 11 июля.
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Фото: РЕЙТЕР
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