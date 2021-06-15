Азаренко вышла во второй круг турнира в Берлине

В последнее время карьера Петкович, которая в свое время была девятой ракеткой мира, клонится к закату. Но время от времени у немки все еще получается ярко светить. И сегодня был как раз тот случай. Андреа доставила куда более рейтинговой белоруске немало проблем, однако все-таки капитулировала.Первый сет прошел под знаком явного превосходства подающей над принимающей. Но один брейк (в пятом гейме) зрители все-таки увидели. И сделала его белоруска.Вторая партия проходила по иному сценарию. Петкович три раза вырывалась вперед с брейком, а при счете 5:3 вышла подавать на сет. Но Азаренко не дрогнула, перевела выяснение отношений на тай-брейк – и затем оказалась лучше и точнее на нем.Следующей соперницей Виктории Азаренко будет кто-то из пары Ангелик Кербер (WTA: 27, Германия) – Мисаки Дои (WTA: 81, Япония).Сразу со стадии 1/8 финала в борьбу на турнире в Берлине вступит Арина Соболенко (WTA: 4), получившая от организаторов первый номер посева. Первой оппоненткой четвертой ракетки мира будет американка Мэдисон Киз (WTA: 28).В основную сетку соревнований пыталась пробиться Александра Саснович (WTA: 101), но она, увы, не смогла преодолеть барьер стартового раунда квалификации. Белоруска весьма неожиданно уступила австралийке Присцилле Хон (WTA: 176) – 3:6, 6:7 (4:7).Проходящий на траве турнир в Берлине является одним из этапов подготовки теннисисток к Уимблдону.