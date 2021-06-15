Виктория Азаренко (WTA: 16) пробилась во второй раунд турнира из категории WTA 500 с призовым фондом $ 565 530 в столице Германии. В игре 1/16 финала вторая ракетка Беларуси обыграла немку Андреа Петкович в двух сетах (WTA: 129) – 6:4, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 45 минут.
В последнее время карьера Петкович, которая в свое время была девятой ракеткой мира, клонится к закату. Но время от времени у немки все еще получается ярко светить. И сегодня был как раз тот случай. Андреа доставила куда более рейтинговой белоруске немало проблем, однако все-таки капитулировала.
Первый сет прошел под знаком явного превосходства подающей над принимающей. Но один брейк (в пятом гейме) зрители все-таки увидели. И сделала его белоруска.
Вторая партия проходила по иному сценарию. Петкович три раза вырывалась вперед с брейком, а при счете 5:3 вышла подавать на сет. Но Азаренко не дрогнула, перевела выяснение отношений на тай-брейк – и затем оказалась лучше и точнее на нем.
Следующей соперницей Виктории Азаренко будет кто-то из пары Ангелик Кербер (WTA: 27, Германия) – Мисаки Дои (WTA: 81, Япония).
Сразу со стадии 1/8 финала в борьбу на турнире в Берлине вступит Арина Соболенко (WTA: 4), получившая от организаторов первый номер посева. Первой оппоненткой четвертой ракетки мира будет американка Мэдисон Киз (WTA: 28).
В основную сетку соревнований пыталась пробиться Александра Саснович (WTA: 101), но она, увы, не смогла преодолеть барьер стартового раунда квалификации. Белоруска весьма неожиданно уступила австралийке Присцилле Хон (WTA: 176) – 3:6, 6:7 (4:7).
Проходящий на траве турнир в Берлине является одним из этапов подготовки теннисисток к Уимблдону.
Опубликовано:
875
Азаренко вышла во второй круг турнира в Берлине
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter