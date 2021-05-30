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Азаренко обыграла Кузнецову на старте Открытого чемпионата Франции

Виктория Азаренко (WTA: 16) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. На старте турнира вторая ракетка Беларуси сломила сопротивление многоопытной россиянки Светланы Кузнецовой (WTA: 40) – 6:4, 2:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты.


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Так как белоруска ровно месяц не проводила официальных матчей, было очень трудно давать какие-либо прогнозы в преддверии поединка. Но опасения за результат, к счастью, не оправдались. Игра была равной, с обоюдными шансами на успех. Но Азаренко действовала лучше в ключевые моменты. 

В первом сете, который превратился в самый настоящий парад брейков, белоруска все время убегала вперед (2:0, 3:1, 4:2), Кузнецова догоняла. Но затем Азаренко вновь отличилась на приеме – и тем самым поставила точку в партии.

Увы, во втором сете экс-первая ракетка мира впала в некий ступор – и, как следствие, проиграла почти в одни ворота.

Но в решающей третьей партии Азаренко вернулась к своему лучшему теннису, благодаря чему добилась победы. Белоруска могла закрывать игру в седьмом гейме, когда вышла подавать при счете 5:1. Но проиграла этот гейм, а за ним и следующий. Впрочем, в девятом гейме представительница белорусской школы тенниса подвела-таки черту под этим поединком.

Ранее в 1/32 финала грунтового мейджора пробилась Арина Соболенко (WTA: 4), обыгравшая Ану Конюх из Хорватии (WTA: 144) – 6:4, 6:3. А вот Ольга Говорцова (WTA: 138), которая попала в основную сетку как lucky loser, в матче первого раунда, увы, потерпела чувствительное поражение от россиянки Елены Весниной (WTA: 1091) – 1:6, 0:6. 

Зачехлили ракетку и оба представителя нашей страны в мужском одиночном разряде. Илья Ивашко (ATP: 89) на старте квалификации уступил Андрею Кузнецову из России (ATP: 448) – 4:6, 6:7 (1:7). А Егор Герасимов в матче 1/64 финала проиграл французу Энцо Коко (ATP: 177) – 6:7 (3:7), 4:6, 3:6.
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Фото: РЕЙТЕР
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