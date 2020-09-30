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  2. Азаренко неожиданно проиграла Шмидловой во втором круге Roland Garros

Азаренко неожиданно проиграла Шмидловой во втором круге Roland Garros

Виктория Азаренко (WTA: 14), увы, не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Во втором раунде грунтового мейджора белоруска потерпела неожиданное поражение от Анны-Каролины Шмидловой из Словакии (WTA: 161) – 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.


В стартовом поединке на этих соревнованиях против Данки Ковинич из Черногории (WTA: 73) Виктория Азаренко испытывала очевидный дискомфорт из-за холодной промозглой погоды, установившейся сейчас в Париже. Однако это не помешало экс-первой ракетке мира сокрушить свою соперницу чуть более чем за час – 6:1, 6:2. 

Увы, сегодня найти психологический баланс, невзирая на внешние факторы, белоруска не смогла – и это оказалось критичным. 

По большинству статистических показателей теннисистки были вровень. Но при этом Азаренко допустила едва ли не в два раза больше невынужденных ошибок (38:20) и не лучшим образом действовала на брейк-пойнтах – не реализовала ни одного из пяти, в то время как словачка использовала четыре из семи. Это и привело к такому исходу.

Сделав по два брейка в каждой из партий, Шмидлова преподнесла одну из самых громких сенсаций нынешнего турнира.

Таким образом, в женском одиночном разряде борьбу продолжают лишь две белоруски. Александра Саснович (WTA: 96) на старте сломила сопротивление немки Анны-Лены Фридзам (WTA: 104) – 6:2, 2:6, 6:3 и сегодня встретится с француженкой Каролин Гарсия (WTA: 45). А Арина Соболенко (WTA: 12) в первом раунде разгромила американку Джессику Пегулу (WTA: 60) и завтра оспорит путевку в третий раунд с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA: 71).

В мужском одиночном разряде представителей Беларуси, увы, уже не осталось. Илья Ивашко (ATP: 136) в первом раунде квалификации проиграл канадцу Стивену Диасу (ATP: 181) – 1:6, 6:2, 4:6. А Егор Герасимов (ATP: 83) в 1/64 финала потерпел поражение от 12-кратного победителя Roland Garros Рафаэля Надаля из Испании (ATP: 2) – 4:6, 4:6, 2:6.
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Фото: РЕЙТЕР
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