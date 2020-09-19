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Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Риме

Виктория Азаренко (WTA: 14), увы, не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер на турнире из категории Premier 5 с призовым фондом $ 2 098 290 Риме. В своем четвертом матче на этих соревнованиях белорусская теннисистка потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы (WTA: 17) – 6:3, 3:6, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 19 минут.


Вот уже едва ли не целый месяц Азаренко почти не огорчает наших болельщиков. Выиграла представительный турнир Western & Southern Open. Дошла до финала Открытого чемпионата США, где тоже была очень близка к победе, но все же уступила японке Наоми Осаке (WTA: 9) – 6:1, 3:6, 3:6. А на этой неделе одержала три победы на турнире в Риме, причем сплошь над сильными соперницами – американками Винус Уильямс (WTA: 70) – 7:6 (9:7), 6:2, Софией Кенин (WTA: 5) – 6:0, 6:0 и россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA: 74) – 6:6 (отказ). 

При таком плотном соревновательном графике, в котором играла белоруска в последнее время, пожалуй, нельзя было обойтись хотя бы без небольшого спада в игре. И он, увы, случился сегодня. 

Первый сет, по ходу которого был всего один брейк, Азаренко оставила за собой.

Но в дальнейшем Мугуруса, являющаяся признанным мастером игры на грунтовом покрытии, добавила и вырвала победу в двух последующих партиях. 



Белоруска завершила борьбу за титул. Однако все равно может быть довольна своими последними результатами и тем уровнем тенниса, на который вышла. Начиная с 22 августа Азаренко провела 16 матчей – и 14 из них выиграла. 

Параллельно с женским в Риме проходит и крупный мужской турнир из категории ATP Masters 1000 с призовым фондом € 3 465 045. Оба белоруса, принимавшие участие в этих соревнованиях, к сожалению, не смогли пройти через сито квалификации. Илья Ивашко победил итальянца Маттео Гиганте – 6:3, 4:6, 7:6 (7:1), но затем уступил Жоао Соузе из Португалии – 4:6, 6:7 (3:7). А Егор Герасимов уже в первом раунде отбора потерпел поражение от Марко Чеккинато из Италии – 2:6, 7:5, 3:6.




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