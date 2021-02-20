«Айнтрахт» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Баварии» в чемпионате Германии

После выигрыша клубного чемпионата мира «Бавария» выглядит не лучшим образом. 15 февраля она поделила очки с аутсайдером Бундеслиги «Арминией» – 3:3, причем по ходу той игры уступала 0:2 и 1:3. А теперь действующий чемпион допустил осечку в игре против «Айнтрахта».Хозяева поля ударно провели первый тайм, по итогам которого захватили комфортное лидерство – 2:0. Отличились Даити Камада (12-я минута) и Амин Юнес (31).Через восемь минут после начала второй половины игры «Бавария», усилившая давление на ворота «орлов» отквитала один мяч усилиями лучшего бомбардира команды и всего чемпионата Роберта Левандовски. Однако добиться большего мюнхенцы не смогли.Остальные матчи тура, которые завершились к настоящему времени, принесли такие результаты: «Арминия» – «Вольфсбург» – 0:3, «Фрайбург» – «Унион» – 0:1, «Кельн» – «Штутгарт» – 0:1, «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Майнц» – 1:2.Несмотря на сегодняшнюю неудачу, «Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу (49 очков). Ближайшими преследователями мюнхенцев являются «Лейпциг» (44), «Вольфсбург» (42), «Айнтрахт» (42), «Байер» (36), дортмундская «Боруссия» (33), «Унион» (33) и менхенгладбахская «Боруссия» (33).