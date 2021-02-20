В одном из ключевых поединков 22-го тура чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт» во Франкфурте-на-Майне сломил сопротивление «Баварии» – 2:1, тем самым прервав шестиматчевую беспроигрышную серию мюнхенцев в турнире (пять побед, одна ничья).
После выигрыша клубного чемпионата мира «Бавария» выглядит не лучшим образом. 15 февраля она поделила очки с аутсайдером Бундеслиги «Арминией» – 3:3, причем по ходу той игры уступала 0:2 и 1:3. А теперь действующий чемпион допустил осечку в игре против «Айнтрахта».
Хозяева поля ударно провели первый тайм, по итогам которого захватили комфортное лидерство – 2:0. Отличились Даити Камада (12-я минута) и Амин Юнес (31).
Через восемь минут после начала второй половины игры «Бавария», усилившая давление на ворота «орлов» отквитала один мяч усилиями лучшего бомбардира команды и всего чемпионата Роберта Левандовски. Однако добиться большего мюнхенцы не смогли.
Остальные матчи тура, которые завершились к настоящему времени, принесли такие результаты: «Арминия» – «Вольфсбург» – 0:3, «Фрайбург» – «Унион» – 0:1, «Кельн» – «Штутгарт» – 0:1, «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Майнц» – 1:2.
Несмотря на сегодняшнюю неудачу, «Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу (49 очков). Ближайшими преследователями мюнхенцев являются «Лейпциг» (44), «Вольфсбург» (42), «Айнтрахт» (42), «Байер» (36), дортмундская «Боруссия» (33), «Унион» (33) и менхенгладбахская «Боруссия» (33).
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«Айнтрахт» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Баварии» в чемпионате Германии
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Фото: РЕЙТЕР