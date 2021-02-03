«Автозаводской мечтатель»: 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР Василия Воротникова

А был он директором музыкальной школы Автозаводского городка. Так в народе называлась детская музыкальная школа № 2, открывшаяся в 1949 году по просьбе рабочих МАЗа. Сначала это был филиал городской музыкальной школы при автозаводе, а в 1950 году школа обрела самостоятельность.Школа начиналась с 40 учеников и пяти преподавателей, в числе которых был 28-летний хормейстер Василий Воротников и его жена Вера, преподаватель по классу фортепиано. Буквально вчера они переехали с детьми из Бобруйска, где Василий Николаевич работал дирижером-хормейстером хора 3-го Белорусского фронта и по совместительству преподавал в детской музыкальной школе.Почти всю войну – с апреля 1942 года – прошел он с фронтовым хором. Был вольнонаемным, инструктором красноармейской художественной самодеятельности. Из-за зрения в армию его не взяли. Но скажите, много ли вы видели вольнонаемных, награжденных орденом Красной Звезды?, – записано в наградном листе.Тут же во фронтовом хоре Василий Николаевич повстречал свою боевую подругу, вольнонаемного аккомпаниатора Веру Николаевну., – рассказывает ихУ Василия Николаевича высшего образования не было. В 1942 году он окончил Московское областное музыкальное училище имени Октябрьской революции. Это был настоящий подвиг для мальчишки из шахтерского поселка Побединка Московской (ныне Рязанской) области, где все парни становились шахтерами. Он же, с детских лет привязанный к скрипке, купленной ему родителями, выбрал в жизни иную дорогу. И хотя не стал скрипачом-виртуозом, но основательно овладел теорией музыки, обучился искусству хорового дирижирования. Теперь настала пора поднимать эти навыки на новый уровень, и Василий Воротников в 1948 году поступил в Белорусскую консерваторию в класс замечательного хормейстера Николая Маслова.Одновременно с учебой руководил самодеятельным хором Минского автозавода. С первого дня преподавал в автозаводской музыкальной школе. Ее первый директор, 27-летний скрипач Николай Данилович Братенников, тоже фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени, много лет спустя станет профессором и создателем Белорусской государственной коллекции струнных смычковых инструментов. Уходя в 1955 году на полную ставку в консерваторию, он передал директорский пост Василию Воротникову.Так в школе началась легендарная эпоха, продлившаяся почти четверть века – до самой смерти Василия Николаевича в 1979 году., – вспоминаетВ скромном двухэтажном домике по улице Челюскинцев, где сейчас располагается детская музыкальная школа № 14, был концертный зал с органом, привезенным из Воложинского района.– рассказывает, при Воротникове руководивший оркестром народных инструментов в ДМШ № 2.В этом зале для заводчан проводились замечательные лекции и концерты. Здесь выступали всемирно известные советские музыканты Виктор Третьяков и Евгений Малинин. Недаром концертный зал ДМШ № 2 порой называли автозаводской филармонией.Отдельная глава – первый в Минске трехгодичный лекторий для детей и родителей, созданный по инициативе преподавателей теоретического отделения во главе с Воротниковым. Он работал не только при Доме культуры автозавода, но и в Радошковичах, Заславле, Острошицком Городке, Березино и многих других местах.– с энтузиазмом вспоминает Валентина Ященко.Здесь бывали Кабалевский, Соловьев-Седой, Эшпай, Чичков. А уж белорусские композиторы во главе с народным артистом СССР Григорием Ширмой бывали чуть не на каждом педсовете. После посещения школы Николаем Ильичом Аладовым она стала носить его имя.ДМШ № 2 была первой в БССР, где ученикам стали преподавать основы композиции. Белорусские композиторы следили за творческими успехами детей, направляли их в сочинительской работе и сами писали для детей. Тем более что в школе были и свои оркестры, и хоры, причем их было больше, чем в любом другом учебном заведении страны.Невозможно рассказать обо всем, что сделал Василий Николаевич Воротников для школы и города. О том, как возглавлял городскую методическую комиссию, как ездил за советами к Сухомлинскому, как возил детей в Ленинград. Но завершить мне хочется небольшим эпизодом, о котором рассказала его дочь Наталья Васильевна.Я не училась у Василия Николаевича Воротникова. Но, проходя по улице Центральной – по самому сердцу былого Автозаводского городка, – я вижу Василия Николаевича, дирижерский взмах которого придает глубинный смысл и улице, и домам, и людям, поспешающим к проходной. Он настроил дух этого места, и оно по-прежнему благословенно, и благодарностью дышит и город, и страна, и завод.Фото из личного архива