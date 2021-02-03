«Автозаводской мечтатель»: 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР Василия Воротникова

Он не блистал на больших эстрадах, его музыкальные сочинения были известны лишь узкому кругу друзей. Но его заслуги перед белорусской культурой и в особенности перед Заводским районом столицы столь огромны, что его именем впору улицу называть.
А был он директором музыкальной школы Автозаводского городка. Так в народе называлась детская музыкальная школа № 2, открывшаяся в 1949 году по просьбе рабочих МАЗа. Сначала это был филиал городской музыкальной школы при автозаводе, а в 1950 году школа обрела самостоятельность.
Школа начиналась с 40 учеников и пяти преподавателей, в числе которых был 28-летний хормейстер Василий Воротников и его жена Вера, преподаватель по классу фортепиано. Буквально вчера они переехали с детьми из Бобруйска, где Василий Николаевич работал дирижером-хормейстером хора 3-го Белорусского фронта и по совместительству преподавал в детской музыкальной школе.
Почти всю войну – с апреля 1942 года – прошел он с фронтовым хором. Был вольнонаемным, инструктором красноармейской художественной самодеятельности. Из-за зрения в армию его не взяли. Но скажите, много ли вы видели вольнонаемных, награжденных орденом Красной Звезды?
«Особо большая работа в деле развития и показа красноармейской художественной самодеятельности была проведена тов. Воротниковым в период летнего наступления и непосредственно в период боев за освобождение Белоруссии и Литвы и очищение Восточной Пруссии», – записано в наградном листе.
Тут же во фронтовом хоре Василий Николаевич повстречал свою боевую подругу, вольнонаемного аккомпаниатора Веру Николаевну.
– Мама была пианисткой, училась в Московской консерватории, – рассказывает их дочь Наталья Воротникова, преподаватель фортепиано в Республиканской гимназии-колледже.
У Василия Николаевича высшего образования не было. В 1942 году он окончил Московское областное музыкальное училище имени Октябрьской революции. Это был настоящий подвиг для мальчишки из шахтерского поселка Побединка Московской (ныне Рязанской) области, где все парни становились шахтерами. Он же, с детских лет привязанный к скрипке, купленной ему родителями, выбрал в жизни иную дорогу. И хотя не стал скрипачом-виртуозом, но основательно овладел теорией музыки, обучился искусству хорового дирижирования. Теперь настала пора поднимать эти навыки на новый уровень, и Василий Воротников в 1948 году поступил в Белорусскую консерваторию в класс замечательного хормейстера Николая Маслова.
Одновременно с учебой руководил самодеятельным хором Минского автозавода. С первого дня преподавал в автозаводской музыкальной школе. Ее первый директор, 27-летний скрипач Николай Данилович Братенников, тоже фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени, много лет спустя станет профессором и создателем Белорусской государственной коллекции струнных смычковых инструментов. Уходя в 1955 году на полную ставку в консерваторию, он передал директорский пост Василию Воротникову.
Так в школе началась легендарная эпоха, продлившаяся почти четверть века – до самой смерти Василия Николаевича в 1979 году.
– Для нас, детей 1960-х гг., проживавших в разных концах этого огромного промышленного района, музыкальная школа была как бы другим миром существования, этаким сказочным миром музыки, где директор знал о каждом ученике, – вспоминает кандидат искусствоведения, доцент Валентина Ященко.
В скромном двухэтажном домике по улице Челюскинцев, где сейчас располагается детская музыкальная школа № 14, был концертный зал с органом, привезенным из Воложинского района.
– На этом инструменте играл органист и композитор, солист Белгосфилармонии Олег Янченко, – рассказывает член правления Ассоциации белорусских домристов и мандолинистов Лев Маевский, при Воротникове руководивший оркестром народных инструментов в ДМШ № 2. – Первоначально орган был механический, но при помощи работников автозавода стал электрическим.
В этом зале для заводчан проводились замечательные лекции и концерты. Здесь выступали всемирно известные советские музыканты Виктор Третьяков и Евгений Малинин. Недаром концертный зал ДМШ № 2 порой называли автозаводской филармонией.
Отдельная глава – первый в Минске трехгодичный лекторий для детей и родителей, созданный по инициативе преподавателей теоретического отделения во главе с Воротниковым. Он работал не только при Доме культуры автозавода, но и в Радошковичах, Заславле, Острошицком Городке, Березино и многих других местах.
– А какие тогда незабываемые встречи с композиторами организовывал Василий Николаевич в школе! – с энтузиазмом вспоминает Валентина Ященко.
Здесь бывали Кабалевский, Соловьев-Седой, Эшпай, Чичков. А уж белорусские композиторы во главе с народным артистом СССР Григорием Ширмой бывали чуть не на каждом педсовете. После посещения школы Николаем Ильичом Аладовым она стала носить его имя.
ДМШ № 2 была первой в БССР, где ученикам стали преподавать основы композиции. Белорусские композиторы следили за творческими успехами детей, направляли их в сочинительской работе и сами писали для детей. Тем более что в школе были и свои оркестры, и хоры, причем их было больше, чем в любом другом учебном заведении страны.
Невозможно рассказать обо всем, что сделал Василий Николаевич Воротников для школы и города. О том, как возглавлял городскую методическую комиссию, как ездил за советами к Сухомлинскому, как возил детей в Ленинград. Но завершить мне хочется небольшим эпизодом, о котором рассказала его дочь Наталья Васильевна.
– В 1949 г. наша семья жила в небольшой комнатке на улице Центральной. Я помню огромный трофейный рояль, который был по совместительству и шкафом, и столом. Раннее утро, за окнами темно. Автозаводцы, идущие на работу мимо окон нашего дома, могли наблюдать такую картину — человек стоит перед окном и ритмично размахивает руками, как будто дирижирует этим людским потоком. А это отец совершенствовал свою дирижерскую технику, стоя перед окном, которое служило ему зеркалом. Поскольку многие заводчане знали отца, присутствовали на концертах, пели в хоре, которым он руководил, то они с пониманием относились к этому.
Я не училась у Василия Николаевича Воротникова. Но, проходя по улице Центральной – по самому сердцу былого Автозаводского городка, – я вижу Василия Николаевича, дирижерский взмах которого придает глубинный смысл и улице, и домам, и людям, поспешающим к проходной. Он настроил дух этого места, и оно по-прежнему благословенно, и благодарностью дышит и город, и страна, и завод.
Фото из личного архива
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«Автозаводской мечтатель»: 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля культуры БССР Василия Воротникова
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