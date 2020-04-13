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АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и "Автотор" возобновляют автомобильное производство

Российские автопроизводители АвтоВАЗ, УАЗ, "Группа ГАЗ" и калининградский "Автотор" возобновляют работу главных сборочных конвейеров, которые были остановлены из-за эпидемии коронавируса.


Это уже вторая волна запуска автопроизводства. С 6 апреля запустил производство КамаАЗ, недельный простой стоил предприятию около 2 миллиардов российских рублей (более 27 млн долларов). Его примеру частично последовали предприятия "Группы ГАЗ" и группы Sollers, пишет РИА Новости. СП Mazda Sollers на Дальнем Востоке начало работу также с 6 апреля. АвтоВАЗ с 6 апреля частично возобновил работу, а с 13 апреля запускает конвейер. Также с сегодняшнего дня возобновляет производство УАЗ.

На автозаводах в связи с эпидемией коронавируса работа и доставка сотрудников организованы по особому графику, помещения, оборудование и инструменты продезинфицированы, проводится дополнительная уборка. Рабочие места дистанцированы на безопасное расстояние, изменена рассадка в столовых.

Иностранные автопроизводители, ведущие сборку в России, за исключением китайского Haval и Mazda Sollers, пока не работают.

Фото: avtovaz

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