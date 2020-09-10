Автора Telegram-угроз депутату установили в Гомеле

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5 сентября 43-летний гомельчанин, который был ранее судим за грабеж, увидев в одном из городских чатов сообщения военного комиссара о наведении порядка на придворовых территориях в Гомеле, оставил публичное сообщение с оскорблениями и угрозой применения насилия.Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг.В МВД сообщили, что по состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, социальные сети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела.Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел.