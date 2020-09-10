Оперативники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК установили гомельчанина, который разместил в чате Telegram угрозы применения насилия в отношении депутата Гомельского областного совета депутатов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.
5 сентября 43-летний гомельчанин, который был ранее судим за грабеж, увидев в одном из городских чатов сообщения военного комиссара о наведении порядка на придворовых территориях в Гомеле, оставил публичное сообщение с оскорблениями и угрозой применения насилия.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Возбуждено уголовное дело за угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг.
В МВД сообщили, что по состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, социальные сети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственный комитет возбудил 43 уголовных дела.
Подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел.
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Автора Telegram-угроз депутату установили в Гомеле
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