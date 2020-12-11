Автора статьи на ресурсе "Наша нiва" привлекут в качестве соответчика по иску милиционера к НН о защите чести, достоинства и деловой репутации

На прошлом заседании ответчик, представитель сетевого ресурса «Наша Нiва» (владелец – частная организация «ННбай») не смог назвать ни автора публикаций, ни представить договор подряда, на основании которого НН сотрудничает с этим внештатником. Как собиралась и проверялась информация до ее опубликования на портале? Внятного ответа на этот и другие вопросы не последовало.Иск касается двух статей. Истец рассказал, что увидел на сайте «Наша Нiва» информацию о себе, которая не соответствует действительности и является порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию.Вот первая: «Хлопец, што вучыўся разам с амапаўцам і падобны да яго: «За яго цяпер адграбаю». В ней НН выдала: «Супрацоўнiк АМАПа Андрэй Бекіш стаў вядомы на ўсю краіну пасля таго, як з вялікім імпэтам збіваў мірных пратэстоўцаў».Милиционер говорит, что опубликованные сведения не соответствуют действительности:Вот фразы из второй публикации («Аднакласніца пра амапаўца, які збіваў людзей: «Ён мог падысці і проста ударыць»): «пра амапаўца, які збіваў людзей”, “Ён мог падысці і проста ударыць”, “у яго здараліся нейкія заскокі”, “я збірала мячыкі пасля урока, а ен падышоу да мяне і проста удары пад дых”, “павінен я ведаць ці падаваць яму руку”, “трэба быць баязліўцам, каб такое рабіць”.- эмоционально говорил в суде сотрудник отряда. -Андрей признался, что после статей ему посыпались угрозы и прочие не самые приятные слова. Шли анонимки в почтовый ящик, смс-сообщения на мобильный телефон. В сообщениях упоминалась информация с НН.Да, в прошлый раз ресурс представлял Егор Мартинович. Видно, не справился, теперь пригласили адвоката. Мартиновичу же доверили крохи. С особым удовольствием, как мне показалось, он цитировал оскорбляющие сотрудника слова. К сожалению, такова суть этой "независимой" информплощадки. Благо, с автором определились.- сообщил суду представитель ответчика.Кстати, это тот самый человек, который, считай, провалил дело с лишением тут.бая статуса СМИ. Когда понял, что перспектива у стороны так себе, попытался приплести к рядовому делу о вранье сетевого ресурса политику. Аналогичную попытку предпринял и тут. Также безрезультатно. Попутно защитник уверял, будто часть фраз это просто мнения и не более того. Мол, ничего серьезного.В общем, истец просит суд дать правовую оценку опубликованной на сайте информации и обязать ответчика разместить опровержение на том же ресурсе. Исковые требования вторая сторона не признает.Заседание продолжится 29 декабря. В суд обязана явиться автор публикаций.