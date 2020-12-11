Автора статьи на ресурсе "Наша нiва" привлекут в качестве соответчика по иску милиционера к НН о защите чести, достоинства и деловой репутации

Была свидетелем, стала соответчиком по делу. Речь про Наталью Тур - внештатницу НН из Молодечно, автора сомнительных статей, ставших поводом для сотрудника столичного ОМОНа Андрея Бекиша обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации. Напомню, сегодня по требованию судьи Московского района Минска ответчик должен был предоставить копию договора подряда с корреспондентом, который собирал и готовил материалы, послужившие началом спора.
На прошлом заседании ответчик, представитель сетевого ресурса «Наша Нiва» (владелец – частная организация «ННбай») не смог назвать ни автора публикаций, ни представить договор подряда, на основании которого НН сотрудничает с этим внештатником. Как собиралась и проверялась информация до ее опубликования на портале? Внятного ответа на этот и другие вопросы не последовало.
Иск касается двух статей. Истец рассказал, что увидел на сайте «Наша Нiва» информацию о себе, которая не соответствует действительности и является порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию.
Вот первая: «Хлопец, што вучыўся разам с амапаўцам і падобны да яго: «За яго цяпер адграбаю». В ней НН выдала: «Супрацоўнiк АМАПа Андрэй Бекіш стаў вядомы на ўсю краіну пасля таго, як з вялікім імпэтам збіваў мірных пратэстоўцаў».
Милиционер говорит, что опубликованные сведения не соответствуют действительности:
- Я никого просто так не задерживал. Не избивал протестующих и уж тем более, как пишет ресурс, "з вялiкiм iмпэтам". В тот день (речь о событиях 14 июля) я нес службу по обеспечению охраны общественного порядка во время несанкционированного мероприятия, мои действия были направлены на пресечение правонарушений... Человек, протестующий, оказывал очень активное сопротивление и мне пришлось применить физическую силу. Я действовал согласно законодательству.
Вот фразы из второй публикации («Аднакласніца пра амапаўца, які збіваў людзей: «Ён мог падысці і проста ударыць»): «пра амапаўца, які збіваў людзей”, “Ён мог падысці і проста ударыць”, “у яго здараліся нейкія заскокі”, “я збірала мячыкі пасля урока, а ен падышоу да мяне і проста удары пад дых”, “павінен я ведаць ці падаваць яму руку”, “трэба быць баязліўцам, каб такое рабіць”.
- Понимаете, меня облили грязью в этих статьях, - эмоционально говорил в суде сотрудник отряда. - В моем родном городе об этом говорили, обсуждали знакомые... В той школе еще учится мой брат... Я считаю, что факты искажены для того, чтобы создать видимость негативного отношения ко мне.
Андрей признался, что после статей ему посыпались угрозы и прочие не самые приятные слова. Шли анонимки в почтовый ящик, смс-сообщения на мобильный телефон. В сообщениях упоминалась информация с НН.
Да, в прошлый раз ресурс представлял Егор Мартинович. Видно, не справился, теперь пригласили адвоката. Мартиновичу же доверили крохи. С особым удовольствием, как мне показалось, он цитировал оскорбляющие сотрудника слова. К сожалению, такова суть этой "независимой" информплощадки. Благо, с автором определились.
- Автор - Тур Наталья Павловна, живет в Молодечно, - сообщил суду представитель ответчика.
Кстати, это тот самый человек, который, считай, провалил дело с лишением тут.бая статуса СМИ. Когда понял, что перспектива у стороны так себе, попытался приплести к рядовому делу о вранье сетевого ресурса политику. Аналогичную попытку предпринял и тут. Также безрезультатно. Попутно защитник уверял, будто часть фраз это просто мнения и не более того. Мол, ничего серьезного.
В общем, истец просит суд дать правовую оценку опубликованной на сайте информации и обязать ответчика разместить опровержение на том же ресурсе. Исковые требования вторая сторона не признает.
Заседание продолжится 29 декабря. В суд обязана явиться автор публикаций.
Опубликовано:
2238
Автора статьи на ресурсе "Наша нiва" привлекут в качестве соответчика по иску милиционера к НН о защите чести, достоинства и деловой репутации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК