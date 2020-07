Автор «Игры престолов» пообещал написать новую книгу к концу июля, но не дописал. Теперь фанаты хотят увидеть писателя в наручниках

Джордж Р. Р. Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», на котором основан популярный сериал «Игра престолов», в мае 2019 года пообещал фанатам закончить новую книгу «Ветра зимы» к концу июля 2020-го. Теперь американский писатель-фантаст лично испытал на себе гнев поклонников, пишет «Кинопоиск».

Чуть больше года назад Мартин написал в личном блоге, что если не представит «Ветра зимы» на конвенте WorldCon-2020 в Новой Зеландии, то «вот мое письменное разрешение заключить меня в маленькой хижине на Уайт-Айленде неподалеку от озера с серной кислотой, где я буду сидеть, пока не закончу».

WorldCon стартовал в онлайн-режиме 29 июля, а писатель новый роман так и не представил. И тут, как говорится, понеслось.

«Срочно: кто-то взломал ноутбук Джорджа Р. Р. Мартина и нашел это в папке «Черновик-ветра-зимы», – шутит пользователь Twitter под ником dovahkiin.

BREAKING: Someone hacked George R.R. Martin’s laptop and found this inside a folder labeled “winds-of-winter-rough-draft.exe”. pic.twitter.com/Q3EN3Flufh

Большинство же фанатов представляют писателя в наручниках или отправляют на казнь в стиле фильма «Гладиатор».

George R.R. Martin says if 'The Winds of Winter' isn't out by July 29, 2020, fans can imprison him. pic.twitter.com/A6IdtjDY02