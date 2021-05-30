Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"

Учитывая символичность даты, маршрут тоже был тематически проработан - члены объединения, а по совместительству следователи УСК по городу Минску, отправились в военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь", что в Дзержинском районе. Всего в автопробеге приняли участие более 100 человек, а колонна из почти 30 автомобилей растянулась на 200 метров.К слову, это первое подобное мероприятие таких масштабов не только УСК по г.Минску, но и других среди областных управлений.Старт был дан с парковки в д.Щомыслица Минского района. Далее в программе мероприятия - возложение цветов к мемориалу партизанам, экскурсия по двум военно-историческим комплексам - "Партизанский лагерь" и "Старая граница". А затем работники Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны организовали для детей членов столичного объединения следователей зоны активностей с тематическими конкурсами - собери товарища на войну, испытай себя на меткость и ловкость, разгадай военные ребусы и другие.ВременноСтоит отметить, что данное мероприятие стало одним из первых массовых выездов сотрудников в этом году и приурочено также к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.