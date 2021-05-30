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Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"

В воскресенье, 30 мая, члены общественного объединения следователей города Минска приняли участие в историко-патриотическом автопробеге «За мирную Беларусь». Дата выбрана неслучайно - именно в этот день в 1942 году был образован Центральный штаб партизанского движения. 


Учитывая символичность даты, маршрут тоже был тематически проработан - члены объединения, а по совместительству следователи УСК по городу Минску, отправились в военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь", что в Дзержинском районе. Всего в автопробеге приняли участие более 100 человек, а колонна из почти 30 автомобилей растянулась на 200 метров. 

К слову, это первое подобное мероприятие таких масштабов не только УСК по г.Минску, но и других среди областных управлений. 


Старт был дан с парковки в д.Щомыслица Минского района. Далее в программе мероприятия - возложение цветов к мемориалу партизанам, экскурсия по двум военно-историческим комплексам - "Партизанский лагерь" и "Старая граница". А затем работники Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны организовали для детей членов столичного объединения следователей зоны активностей с тематическими конкурсами - собери товарища на войну, испытай себя на меткость и ловкость, разгадай военные ребусы и другие. 

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УСК по городу Минску Сергей Келбас

- Мы считаем, что забывать подвиг партизан нельзя, именно они внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией. Цель сегодняшнего мероприятия прикоснуться к истории, показать чем и как жили партизан в те страшные годы войны.  Уверен, что данная акция надолго останется в памяти участников


Стоит отметить, что данное мероприятие стало одним из первых массовых выездов сотрудников в этом году и приурочено также к 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.






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