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Автопробег «За единую Беларусь!» завершился возложением цветов на Буйничском поле

Порядка двухсот машин стали участниками автопробега «За единую Беларусь!», проследовавшем сегодня из Минска в Могилев. А в пересчете на живые души и того больше: многие приезжали семьями, целыми компаниями.



Минский, Могилевский, Витебский, Брестский - даже по регистрационным номерам видно, что автопробег собрал людей со всех регионов страны и оправдал статус республиканского. По пути присоединялись жители Смиловичей, Червеня, Березино и Белыничей.


В Могилеве участники автопробега посетили парк «Подниколье», на площади Славы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, послушали экскурсию в ратуше. Финальным аккордом стала акция памяти у мемориального комплекса «Буйничское поле».


Александр Морозов из Минского района одним из первых начал выгружаться из машины и разворачивать привезенный с собой огромный красно-зеленый флаг:
- Вместе с древком и намокшим полотном он весит порядка 10 килограммов. Но ни этот вес, ни дождливая погода не могут испортить мне настроение. Оно шикарное!



Могилевчанка Елена Иванова об автопробеге узнала буквально накануне вечером. Сама загорелась идеей присоединиться и предложила семье, друзьям. Близкие люди с радостью ее поддержали:
- Вместе поехали в Белыничский район и, когда встретили колонну, не смогли сдержать слез. Непередаваемые чувства! Это же такая команда единомышленников, любящих свою родину людей.





Зинаида Юдина присоединилась к автопробегу с мужем и двумя маленькими детьми. По словам молодой женщины, когда только начались первые митинги с красно-белыми флагами, она была сильно расстроена и поняла, что ей не усидеть дома:
- Негативно отношусь к этой символике, не хочу иметь с ней ничего общего. Резко пришло осознание, что нужно отстаивать свою позицию, открыто заявлять о ней. Теперь я постоянный участник патриотических мероприятий. Мы здесь, чтобы напомнить, если кто забыл, как выглядит наш государственный флаг.




Виктор Шатило из Минска также постоянный участник патриотических акций. Тем самым, говорит, он пытается до людей донести, насколько важно помнить свою историю:
- Сейчас много говорят о сохранении этой памяти, а ее уже надо защищать. Поэтому я рад, что автопробег совместили с возложениями цветов к знаковым местам. Таким образом можно выразить свою политическую позицию и почтить память павших за родину предков.





Буйниское поле Виктор видел несколько раз проездом, но более пристально познакомиться с ним раньше не удавалось:
- И это тоже стало причиной, подтолкнувшей меня отправиться в дорогу. Святое место для каждого белоруса, именно здесь советские бойцы показали, что немцам можно дать отпор. Вот куда нужно приходить с флагами - будем знать историю, тогда ничего нам не страшно!





solovieva@sb.by
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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