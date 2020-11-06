Участники прошлых автопробегов «За единую Беларусь!» побывали во всех областях нашей Родины, проехав по крупным и небольшим городам. Теперь белорусы соберутся в столице, сообщается в Telegram-канале автопробега.
Старт - 8 ноября в 7:00 в Гомеле на АЗС №26 Белоруснефть Красное (координаты 52.470213, 30.942042).
В 8.00 в Жлобине точкой сбора станет АЗС Белоруснефть № 8, М5 Лебедевка (координаты 52.929161, 30.016101).
Точка сбора в Минске - аэродром «Липки». В 12:00 - старт автопробега аэродром - МКАД - аэродром. По возвращению (в 14:00) начнется концертная программа с участием белорусских звезд.
Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков будет ждать всех на автопробеге 8 ноября!
Аэродром Липки!
К мероприятию присоединится и Дмитрий Шакута, многократный чемпион мира по тайском боксу и кикбоксингу!
Фото и видео: Telegram-канал автопробега
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Автопробег «За единую Беларусь!» пройдет 8 ноября
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