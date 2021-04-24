Автопробег «За единую Беларусь!» прибыл в Хойники

Маршрут пробега, стартовавшего в Минске, пролегает по территории нескольких регионов. Конечный пункт назначения первого дня — Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе. Здесь для участников будет проведена экскурсия по местам, которые были оставлены людьми вскоре после катастрофы. В этой части зоны отчуждения находятся 96 отселенных деревень, в которых до аварии проживало более 22 тысяч человек.Сам заповедник был образован в 1988-м году на территории трех, наиболее пострадавших районов Гомельской области — Брагинского, Наровлянского и Хойникского. Сегодня в ПГРЭЗ зарегистрировано свыше 1250 растений — это более двух третей все флоры страны. Около двух десятков из них занесены в Красную Книгу Беларуси. Фауна включает 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц. Более 40 видов животных относятся к редким и исчезающим.