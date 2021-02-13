Автопробег «За единую Беларусь!» - стрим с афганского концерта

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В субботу 13 февраля участники автопробега «За единую Беларусь!» запланировали насыщенный день. Колонна собирается в 10.00 на парковке возле аквапарка «Лебяжий» и отправляется к Олимпик-Арене, на льду которой состоится матч хоккейных команд Президента Республики Беларусь и Минской области. В 16.00 в ДК «МТЗ» состоится концерт, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В ходе торжественного мероприятия администрация Партизанского района поблагодарит участников автопробега, принимавших участие в новогодней акции «Елочка желаний». Смотрите прямую видео-трансляцию со старта автопробега, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!