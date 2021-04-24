Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» стартовал от стен Брестской крепости

От стен мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» стартовал патриотический автопробег Брест-Иркутск-Брест «Содружество: от Буга до Байкала», посвященный 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Участник автопробега, председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество» Сергей Молодов отметил:
- Наш автопробег посвящен восьмидесятилетию героической обороны Брестской цитадели, поэтому и стартовать мы решили именно от стен крепости. От Бреста до Иркутска поедет постоянный экипаж в составе десяти человек. По маршруту следования к нам будут подключаться еще колоны автомобилистов, которые будут ехать от определенного города или населенного пункта до следующей точки остановки. Скажем так, локальные группы. Так мы планируем проехать всю Беларусь и большую часть России, чтобы к 22 июня вернуться на это место обратно. Участники автопробега на всем пути следования будут рассказывать о героизме тех, кто первым встретил фашистского врага и до последней капли крови держал оборону этого величественного места. Везем с собой сувениры и буклеты, а также большое количество рассказов о тех событиях и о том, что крепость представляет собой сейчас.
В общей сложности участники проедут 16 тысяч километров, встретятся с десятком патриотических клубов и организаций России, а также посетят места боевой славы. Автолюбители намерены привезти на озеро Байкал копию легендарного знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии (оригинал знамени, один из самых ценных экспонатов, хранится в Музее обороны Брестской крепости), а также капсулы с землей и водой. По приезду торжественно передать все это городу Иркутску.
- Следующей нашей остановкой станет Пинск, где пройдет памятное мероприятие у Братской могилы в городском парке, а также состоится церемония передачи копии знамени Иркутско-Пинской дивизии (прим., освобождала город в годы Великой Отечественной войны), флага города, двух капсул с землей и фляжки с водой, - рассказал организатор патриотической акции Алексей Манец.
Автопробег, посвященный двум памятным датам, несет в себе глубокий воспитательный потенциал. Он призван содействовать пропаганде патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитанию у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев, а также привлечению внимания общественности к духовным ценностям и героическому прошлому.
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Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» стартовал от стен Брестской крепости
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