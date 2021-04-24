Автопробег «Содружество: от Буга до Байкала» стартовал от стен Брестской крепости

отметил:В общей сложности участники проедут 16 тысяч километров, встретятся с десятком патриотических клубов и организаций России, а также посетят места боевой славы. Автолюбители намерены привезти на озеро Байкал копию легендарного знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии (оригинал знамени, один из самых ценных экспонатов, хранится в Музее обороны Брестской крепости), а также капсулы с землей и водой. По приезду торжественно передать все это городу Иркутску.- рассказалАвтопробег, посвященный двум памятным датам, несет в себе глубокий воспитательный потенциал. Он призван содействовать пропаганде патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитанию у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев, а также привлечению внимания общественности к духовным ценностям и героическому прошлому.