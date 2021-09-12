Автопробег «Символа единства» сегодня прибыл в Гомель - стрим

Участники масштабного проекта стартовали от стен Брестской крепости и проехали уже свыше трех тысяч километров. Задача необычного маршрута объединить 118 районов страны праздничным автопробегом. Обязательны для посещения - самые знаковые и памятные места в честь героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Вчера эстафету автопробега подхватил Гомельская область. Колонна прошла по восточному Полесью с севера на юг и запада на восток. Сегодня в Гомеле их встречают возле Кургана славы. Кстати в каждом районе участники «Символа единства» получают мешочек с зернами, из которых испекут большой белорусский каравай. 17 сентября автопробег прибудет в свою финальную точку – город-герой Минск.