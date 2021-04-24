Автопробег, посвященный 35-й годовщине Чернобыльской трагедии, организовало УВД Могилевского облисполкома

Среди тех, кто отправился в путь, – ветераны органов внутренних дел, в том числе - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, действующие сотрудники милиции, кадеты Могилевского областного кадетского училища. По ходу движения к автопробегу, который стартовал из Могилева еще вчера, присоединялись автомобили под управлением сотрудников территориальных отделов внутренних дел. А в каждом районе колонну встречали представители местной власти, ветераны милиции, молодежь.Остановка первая – Аллея памяти захороненных деревень Славгородского района. В одном из наиболее пострадавших от Чернобыля районов (под отселение попали 25 деревень, тысячи семей вынуждены были покинуть малую Родину, сотни гектаров земли стали невостребованными) ее открыли в 1996-ом году.Но район, территория которого фактически полностью подверглась радиоактивному загрязнению, продолжает жить и развиваться: строиться жилье, открываются новые производства и социально значимые объекты.подчеркнула на митинге-реквиемеотметил. -Остановка вторая – памятный знак отселенным деревням в Черикове. В Чериковском районе отселенных и захороненных в результате загрязнения территории радионуклидами сел – 25. На мемориальных плитах: названия населенных пунктов, которых больше нет, даты ликвидации, количество некогда проживавших в них людей.обратилась к участникам автопробегаО неоценимом вкладе сотрудников милиции в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС напомнил собравшимся иОстановка третья – Краснополье, памятник отселенным после аварии на ЧАЭС деревням. Самый пострадавший на Могилевщине район: в «грязную зону» угодили 60 сел, количество переселенцев – около 10 тысяч человек. По словам, фактически Краснопольщина «потеряла» половину населения. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, уезжали в соседние районы, в города. Но те, кто остались, преданы своему краю и рады тому, что их район не исчез с лица земли.закончила свое выступление на митинге-реквиеме Елена Чаюкова.Остановка четвертая – Костюковичский район, на границе которого участников автопробега встречают хлебом-сольюНа стеле – названия 40 населенных пунктов, переставших существовать после Чернобыльской аварии.вспоминает, который в 1986 году возглавлял Костюковичский РОВД. –Поблагодарив руководство УВД за то, что организовало автопробег, Анатолий Малаховский обратился к самым юным его участникам – кадетам:Нынешний агитпробег – дань памяти, уважения и благодарности ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Память о них в каждом районе на митинге почтили минутой молчания. И в каждом районе в ходе автопробега чествовали тех, кто внес свой вклад в борьбу с последствиями техногенной катастрофы.Нагрудных знаков МВД «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС» и благодарственных писем УВД Могилевского облисполкома удостоены: майор милиции в отставке из Славгорода Валерий Кравцов, капитан милиции в отставке из Краснополья Владимир Хрущев, в Костюковичах - подполковник милиции в отставке Анатолий Клименков и старший лейтенант милиции в отставке Виктор Бондарев. Нагрудный знак УВД «100 год Магілеўскай міліцыі» и благодарственные письма от управления внутренних дел вручены капитану милиции в отставке из Костюковичей Виктору Говрунову и старшему лейтенанту милиции в отставке из Черикова Владимиру Сенникову. Почетные грамоты Могилевского областного Совета ветеранов ОВД и ВВ – подполковникам милиции в отставке Анатолию Малаховскому и его земляку Олегу Никитенко.А руководители РОВД всех четырех районов получили в подарок памятную книгу «Чернобыль. Хроника мужества».Фото Юлия ХОЛОМЕЕВА, ОИОС УВД