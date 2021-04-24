Автопробег, посвященный 35-й годовщине Чернобыльской трагедии, организовало УВД Могилевского облисполкома

Наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы Могилевщины – Славгородский, Чериковский, Краснопольский и Косткюковичский – посетили участники автопробега, организованного УВД Могилевского облисполкома.
Среди тех, кто отправился в путь, – ветераны органов внутренних дел, в том числе - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, действующие сотрудники милиции, кадеты Могилевского областного кадетского училища. По ходу движения к автопробегу, который стартовал из Могилева еще вчера, присоединялись автомобили под управлением сотрудников территориальных отделов внутренних дел. А в каждом районе колонну встречали представители местной власти, ветераны милиции, молодежь.
Остановка первая – Аллея памяти захороненных деревень Славгородского района. В одном из наиболее пострадавших от Чернобыля районов (под отселение попали 25 деревень, тысячи семей вынуждены были покинуть малую Родину, сотни гектаров земли стали невостребованными) ее открыли в 1996-ом году.
Но район, территория которого фактически полностью подверглась радиоактивному загрязнению, продолжает жить и развиваться: строиться жилье, открываются новые производства и социально значимые объекты.
- Наша задача – сделать все, чтобы реабилитировать и вернуть пострадавшие от радиации земли, чтобы нашим землякам было комфортно на малой родине, - подчеркнула на митинге-реквиеме заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова.
- Чернобыльская катастрофа – без преувеличения бедствие планетарного масштаба, последствия которой могли бы стать намного большими, если бы не мужество самоотверженных участников, которые с честью выполнили свой гражданский и профессиональный долг, - отметил начальник отдела идеологической работы УВД Могилевского облисполкома, подполковник милиции Михаил Акинчиц. - Ликвидаторы последствий этой страшной аварии - настоящие герои. И сегодня мы выражаем особую признательность сотрудникам органов внутренних дел за честно исполненный долг, проявленное мужество и самоотверженность при укрощении атомной стихии.
Остановка вторая – памятный знак отселенным деревням в Черикове. В Чериковском районе отселенных и захороненных в результате загрязнения территории радионуклидами сел – 25. На мемориальных плитах: названия населенных пунктов, которых больше нет, даты ликвидации, количество некогда проживавших в них людей.
- Подвиг ликвидаторов всегда будет для нас примером мужества. Участники нынешнего автопробега – люди в военной форме. Когда в стране происходят события, которые требуют незамедлительного решения, сотрудники милиции всегда на передовой, поскольку присягали на верность народу. Спасибо большое организаторам мероприятия, ведь, сколько бы лет ни прошло с момента Чернобыльской катастрофы, – это история, которую мы не имеем права забыть, - обратилась к участникам автопробега председатель Чериковского районного Совета депутатов Анжела Новикова.
О неоценимом вкладе сотрудников милиции в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС напомнил собравшимся и председатель ветеранской организации Чериковского РОВД, полковник милиции в отставке Александр Рыжанков.
Остановка третья – Краснополье, памятник отселенным после аварии на ЧАЭС деревням. Самый пострадавший на Могилевщине район: в «грязную зону» угодили 60 сел, количество переселенцев – около 10 тысяч человек. По словам заместителя председателя Краснопольского райисполкома Елены Чаюковой, фактически Краснопольщина «потеряла» половину населения. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, уезжали в соседние районы, в города. Но те, кто остались, преданы своему краю и рады тому, что их район не исчез с лица земли. «И все мы хотим, чтобы никогда больше белорусский народ не столкнулся с такой бедой», - закончила свое выступление на митинге-реквиеме Елена Чаюкова.
Остановка четвертая – Костюковичский район, на границе которого участников автопробега встречают хлебом-солью председатель райисполкома Александр Горбачевский и начальник РОВД Игорь Давидович.
На стеле – названия 40 населенных пунктов, переставших существовать после Чернобыльской аварии.
- Западная половина территории района после техногенной катастрофы оказалась в зоне заражения. Для переселенцев в «чистой восточной» части Костюковщины стали возводить 5 поселков, - вспоминает почетный гражданин Костюковичей, подполковник милиции в отставке Анатолий Малаховский, который в 1986 году возглавлял Костюковичский РОВД. – На каждом объекте трудилось около полутысячи строителей. Нашей задачей была охрана общественного порядка. А когда понадобились люди для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, сотрудники милиции вышли на передовую. С честью выполнили свой долг, проявив мужество и самоотверженность.
Поблагодарив руководство УВД за то, что организовало автопробег, Анатолий Малаховский обратился к самым юным его участникам – кадетам:
- Вы – наше будущее, наша надежда! Будьте достойными своих отцов и дедов! С гордостью несите звание защитника Отечества!
Нынешний агитпробег – дань памяти, уважения и благодарности ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Память о них в каждом районе на митинге почтили минутой молчания. И в каждом районе в ходе автопробега чествовали тех, кто внес свой вклад в борьбу с последствиями техногенной катастрофы.
Нагрудных знаков МВД «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС» и благодарственных писем УВД Могилевского облисполкома удостоены: майор милиции в отставке из Славгорода Валерий Кравцов, капитан милиции в отставке из Краснополья Владимир Хрущев, в Костюковичах - подполковник милиции в отставке Анатолий Клименков и старший лейтенант милиции в отставке Виктор Бондарев. Нагрудный знак УВД «100 год Магілеўскай міліцыі» и благодарственные письма от управления внутренних дел вручены капитану милиции в отставке из Костюковичей Виктору Говрунову и старшему лейтенанту милиции в отставке из Черикова Владимиру Сенникову. Почетные грамоты Могилевского областного Совета ветеранов ОВД и ВВ – подполковникам милиции в отставке Анатолию Малаховскому и его земляку Олегу Никитенко.
А руководители РОВД всех четырех районов получили в подарок памятную книгу «Чернобыль. Хроника мужества».
Фото Юлия ХОЛОМЕЕВА, ОИОС УВД
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Автопробег, посвященный 35-й годовщине Чернобыльской трагедии, организовало УВД Могилевского облисполкома
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