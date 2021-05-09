Главная Автопробег Наша Победа. Наши песни. Патриоты Беларуси и Альфа Радио. Стрим с Кургана Славы Опубликовано: 09.05.2021 16:22:28 419 Автопробег Наша Победа. Наши песни. Патриоты Беларуси и Альфа Радио. Стрим с Кургана Славы Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter стрим Патриоты Беларуси Курган Славы Версия для печати Новости и статьи 09.05.2021 18:13:47 Лукашенко: тем, кто посягает на флаг и память о Великой Победе, скажу одно: посмотрите в глаза ветеранам 09.05.2021 18:12:52 Лукашенко: наши герб, флаг, гимн, Великая Победа – это неразрывно связанные между собой символы независимости белорусского народа 09.05.2021 18:07:53 Торжественный ритуал чествования государственных флага и герба проходит в Минске с участием Лукашенко 09.05.2021 17:53:53 Торжественное чествование государственных символов на площади Государственного флага в Минске - прямая трансляция 09.05.2021 17:39:56 Военнослужащий: флаг – это лицо страны 09.05.2021 17:27:00 Праздничные мероприятия проходят в парке Челюскинцев 09.05.2021 17:18:42 РЦОР-БГУ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче чемпионата страны по футболу 09.05.2021 16:50:00 В Витебске в праздничном шествии участвовало около 25 тысяч человек 09.05.2021 16:45:38 Выступление хоровых и народных коллективов – стрим 09.05.2021 16:42:41 Фотофакт. В парке имени Максима Горького проходит акция "Вальс Победы" блог Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Эверест. Дань Победе 09.05.2021 16:37:27 Выставки, военная техника и выступления спецназа: Гомель празднует 9 Мая 09.05.2021 16:30:06 Самая большая очередь – на СКАТТ. Празднование Дня Победы проходит и на площадке возле Национальной библиотеки 09.05.2021 16:22:28 Автопробег Наша Победа. Наши песни. Патриоты Беларуси и Альфа Радио. Стрим с Кургана Славы 09.05.2021 16:08:00 Фотофакт. Праздничные гулянья в парке имени Янки Купалы в Минске 09.05.2021 16:00:52 В Гродно широко отмечают День Победы 09.05.2021 15:30:14 Китайские студенты принимают участие в праздновании Дня Победы в Минске 09.05.2021 15:06:19 Очередь за солдатской кашей в парке Победы растянулась почти на 150 метров 09.05.2021 15:04:18 Сердце земли моей. Концерт к 9 мая в Гродно - стрим 09.05.2021 14:49:00 Рачковский – сторонникам бчб-символики: попробуйте сходить на могилы к своим прадедам с чужим флагом 09.05.2021 14:47:58 Кинологический центр Вооруженных Сил показал в парке Победы самые опасные трюки со служебными собаками блог Анатолий ЛЕМЕШЁНОК Есть с кого брать пример 09.05.2021 14:43:00 Фотофакт. Возложение цветов к монументу Победы 09.05.2021 14:36:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426 09.05.2021 14:34:02 Полковник Жариков: благодаря тому, что отстояли мир, мы получили настоящую жизнь 09.05.2021 14:32:53 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло в Бресте 09.05.2021 14:27:00 В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы 09.05.2021 14:22:06 Полковник Александр Иус: многие не понимают, что творят, размахивая бело-красно-белым флагом 09.05.2021 14:21:18 В Минске прошел турнир по силовому экстриму 09.05.2021 14:13:00 Давыдько – противникам власти: вы будете иметь дело с коллективным Лукашенко, подумайте об этом 09.05.2021 14:10:00 Давыдько: именно у этого Дня Победы колоссальное духовное значение 09.05.2021 14:08:45 Реконструкцию боя под Берлином показали в Гомеле мнение Виктория КОХНО Пусть цветет жизнь... 09.05.2021 13:58:13 Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева: мы не могли не приехать в Минск на День Победы 09.05.2021 13:54:58 Концертная программа «Мы победили» в парке Горького в Минске - стрим 09.05.2021 13:54:00 Алексей Талай: мы никогда не позволим инсинуаций на светлой памяти наших дедов и прадедов 09.05.2021 13:49:54 В Гомельском районе в День Победы школьников торжественно приняли в пионеры и члены БРСМ 09.05.2021 13:43:00 Гайдукевич – о попытках переписать историю: надо жестче защищать нашу историю, и мы это делаем 09.05.2021 13:33:00 Гайдукевич – о Декрете № 2: он абсолютно нужен и соответствует той ситуации, в которой мы находимся 09.05.2021 13:25:00 Глава Администрации Президента – о Декрете № 2: гарантирует стабильность, мир и согласие 09.05.2021 13:20:37 15 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле 09.05.2021 13:14:28 Фотофакт. В Бресте отметили День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 09.05.2021 13:14:00 Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы мнение Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Растущее сопротивление 09.05.2021 13:11:00 Головченко: мы помним подвиг, в котором мы черпаем силы 09.05.2021 13:04:00 Головченко – о Декрете № 2: это план действий на любой нештатный случай 09.05.2021 12:55:19 «Мой отец прошел войну, поэтому 9 Мая для моей семьи важнее, чем Новый год и 8 Марта». В столице продолжается празднование Дня Победы