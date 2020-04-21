В Могилевском областном управлении МЧС сообщили, что, цель агитпробега —– привлечь внимание к проблеме выжигания сухой растительности.
Итогом акции стала посадка деревьев на «Аллее безопасности» в деревне Вендорож. Участники автопробега — сотрудники МЧС, автоклубы «6 регион», «Автомогилев» — проехали символические 101 километр. К слову, по пути участники автопробега делали вынужденные остановки, чтобы напомнить правила пожарной безопасности тем, кто сжигал мусор на своих приусадебных участках.
По данным Могилевского областного управления МЧС, с начала года в области из-за сжигания сухой растительности погибли 2 человека и 4 травмированы, произошло 393 пожара, 36 пожаров леса. На сегодняшний день продолжает действовать запрет на посещение лесов в 5 районах Могилевской области.
Фото: Могилевское областное управление МЧС
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Автопробег «101 километр безопасности» провели могилевские спасатели совместно с автоклубами
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