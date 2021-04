Автомобили Skoda не будут оформляться при их ввозе через таможенную границу ЕАЭС в Беларусь

– обратили внимание в ГТК.Как отмечалось ранее, постановлением № 240 определен список запрещенных к ввозу и реализации в Беларуси товаров. В перечень вошли товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).Данный список действителен на протяжении полугода. Постановление не затрагивает ввозимые гражданами в страну товары для личного пользования, транспорт, который зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС.Фото: БЕЛТА