Государственный таможенный комитет пояснил порядок действий таможенных органов при реализации норм постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года № 240 "О применении специальных мер" в отношении запрещенных к ввозу машин Skoda, передает БЕЛТА.
– Таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС. Также они не будут проводить регистрацию уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в страну из государств – членов ЕАЭС, – обратили внимание в ГТК.
Как отмечалось ранее, постановлением № 240 определен список запрещенных к ввозу и реализации в Беларуси товаров. В перечень вошли товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).
Данный список действителен на протяжении полугода. Постановление не затрагивает ввозимые гражданами в страну товары для личного пользования, транспорт, который зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА
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Автомобили Skoda не будут оформляться при их ввозе через таможенную границу ЕАЭС в Беларусь
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