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Автомобиль принцессы Дианы продали за 73 тысячи долларов

Коллекционер из Южной Америки приобрел знаменитый Ford Escort по телефону, отдав за него на 14 тысяч долларов больше, чем планировалось изначально, сообщает ТАСС.


Автомобилем принцесса Диана управляла примерно 40 лет назад,  а сейчас его на аукционе выкупил коллекционер. Цена вопроса – 52,6 тысячи фунтов (это более 73 тысяч долларов). Интересно, что оценена машина изначально была на 10 тысяч фунтов (около 14 тысячи долларов) дешевле.

Ford Escort приобрел коллекционер из Южной Америки – он участвовал в торгах по телефону.

Это тот самый автомобиль с серебряной лягушкой на капоте, на котором принцесса Диана иногда посещала поле для игры в поло, чтобы посмотреть, как выступает наследник британского трона принц Чарльз.

Фото: pixabay.com
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