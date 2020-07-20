Автомобиль наехал на четырехлетнего мальчика во дворе дома в Минске

По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель машины Volkswagen ехал по дворовой территории в районе дома 30 по улице Солнечной.
Там он наехал на мальчика 2016 года рождения. Ребенок выехал на велосипеде из-за припаркованного автомобиля. В результате наезда малыш доставлен в учреждение здравоохранения для осмотра.
Выясняются обстоятельства инцидента. На месте случившегося работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску.
Госавтоинспекция напоминает водителям: при движении по дворовой территории, около детских площадок нужно быть максимально внимательными и осторожными. ГАИ также призывает родителей обучить своих детей безопасному поведению на дороге, напомнить им основные правила безопасности, на своем примере покажзать, как правильно себя вести около проезжей части, и никогда не упускать малышей из виду.
Фото: ГАИ
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