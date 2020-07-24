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Автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

На регулируемом пешеходном переходе в Минске автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, примерно в 15.45 водитель 1974 года рождения ехал на автомобиле Nissan. Поворачивая с проспекта Партизанского на улицу Центральную, на регулируемом пешеходном переходе он наехал на велосипедиста 2004 года рождения, который ехал по велопереезду. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии несовершеннолетний велосипедист был травмирован и доставлен в медицинское учреждение. 

На место инцидента выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска. Выясняются обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными. 

"Не отвлекайтесь во время движения, чтобы избежать тяжких последствий!" - говорится в сообщении.

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