Автомобиль наехал на 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным даннымпримерно в 15.45 водитель 1974 года рождения ехал на автомобиле Nissan. Поворачивая с проспекта Партизанского на улицу Центральную, на регулируемом пешеходном переходе он наехал на велосипедиста 2004 года рождения, который ехал по велопереезду.В результате аварии несовершеннолетний велосипедист был травмирован и доставлен в медицинское учреждение.На место инцидента выбывали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД г. Минска. Выясняются обстоятельства случившегося.Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными и осторожными.- говорится в сообщении.