Автоматизированная информсистема "Награды" появится в Беларуси

Положение о порядке ее формирования и функционирования и информационного взаимодействия госорганов и госорганизаций по ее использованию утверждено постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 года № 745. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.АИС "Награды" – это база данных, программное обеспечение и подсистемы, с помощью которых будут собирать, хранить и предоставлять в электронной форме сведения о лицах, представленных к награждению и награжденных госнаградами Беларуси. В базе не будет данных, содержащих информацию о государственных секретах.Положением установлен перечень госорганов, использующих АИС "Награды".Направления дальнейшего развития АИС определяет Администрация Президента.Национальный центр правовой информации является владельцем АИС. Он обеспечивает ее программно-техническую работоспособность и развитие функциональных возможностей.Постановление вступит в силу 1 января 2021 года.