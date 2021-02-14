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  2. Автоквест "Назад в прошлое" соберет молодых "разведчиков" в Гомеле

Автоквест "Назад в прошлое" соберет молодых "разведчиков" в Гомеле

Автоквест "Назад в прошлое" пройдет 20 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городской организации БРСМ.

Автоквест - это интеллектуально-приключенческая соревновательная игра на автомобиле, связанная с городским ориентированием, элементами логики и риска.

Проект посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Поэтому и фабула игры соответствует тематически. "1944 год. Гомель. До Великой Победы остается еще около года. Беларусь уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков, во главе с Вашей спецгруппой...", - такова разнарядка командам для погружения в атмосферу игры.

Квест включает несколько этапов, на каждом из которых участники зарегистрированных команд в режиме реального времени получают задания. "В заданиях зашифрованы места в городе или окрестностях. Разгадав локацию и приехав туда, командам нужно найти игровой код, артефакт или встретиться с агентом. Код может быть просто написан на чем-либо, либо получен логически путем решения загадки", - рассказали организаторы. При этом "альянсы" команд, сливы ответов другим командам запрещены, за нарушение - дисквалификация. Вместе с тем допускаются такие приемы, как преследование других команд, организация "хвостов".

Перед стартом команды получат подробную информацию по правилам игры и инструкции по прохождению автоквеста. Участникам понадобится автомобиль, мобильный телефон или планшет для выхода в интернет, фонарики, ручки, блокнот.

Автомобильный квест - это возможность окунуться в увлекательное приключение. Приятным бонусом к незабываемым ощущениям станет материальная составляющая. Как уточнили организаторы, предусмотрен призовой фонд Br50.

Сейчас организаторы принимают заявки на участие от отрядов современных "разведчиков". Желающие пройти автоиспытание могут заявить о себе по электронному адресу gomelgkbrsm@mail.ru, также необходимо указать названия команды, количество участников и контактный номер.


По материалам БЕЛТА

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