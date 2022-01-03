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  2. Автобус с туристами перевернулся в Лиозненском районе

Автобус с туристами перевернулся в Лиозненском районе

Авария произошла днем 3 января на 119-м км трассы М8 Витебск – Могилев – Гомель. Информация об этом сообщается в Telegram-канале МВД.


По предварительной информации, водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП 31-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей. 

На месте работают медики, сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. 



По данным СК, в автобусе находились 42 человека, 40 из них – граждане России, приехавшие на экскурсию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. 

Фото: МВД, СК
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