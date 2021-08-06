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Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Бурятии

Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.

Иллюстративное фото ТАСС

– По предварительным данным, в результате ДТП автобус, в котором находились 25 человек, перевернулся. 14 пассажиров были госпитализированы, – пояснил представитель ведомства. 

Известно, что пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в Республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.
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