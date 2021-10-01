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  2. Австрийская полиция проверила посольство Беларуси из-за угрозы дипмиссии, опасность не подтвердилась

Австрийская полиция проверила посольство Беларуси из-за угрозы дипмиссии, опасность не подтвердилась

В полиции Вены рассказали, что правоохранители по согласованию с дипломатами провели специальную операцию на территории посольства Беларуси в Вене из-за сообщения об угрозе дипмиссии. По итогам проверки опасность не подтвердилась, информирует ТАСС.


«Днем поступила информация об угрозе. Необходимые действия были согласованы с персоналом посольства [Беларуси], потому что здание посольства – это экстерриториальная зона, прошел обыск, – поделился подробностями представитель полиции Кристофер Верняк– Операция завершена. Угроза не подтвердилась».

Он добавил, что следователи венского ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом проведут расследование обстоятельств поступившей угрозы с сообщением о заложенной бомбе. 

Сегодня сотрудники МВД Беларуси проверили ряд сообщений о минировании учебных заведений и Национальной библиотеки. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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