Австрийская полиция проверила посольство Беларуси из-за угрозы дипмиссии, опасность не подтвердилась

поделился подробностямиОн добавил, что следователи венского ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом проведут расследование обстоятельств поступившей угрозы с сообщением о заложенной бомбе.Сегодня сотрудники МВД Беларуси проверили ряд сообщений о минировании учебных заведений и Национальной библиотеки.