Австрийская полиция проверила посольство Беларуси из-за угрозы дипмиссии, опасность не подтвердилась

В полиции Вены рассказали, что правоохранители по согласованию с дипломатами провели специальную операцию на территории посольства Беларуси в Вене из-за сообщения об угрозе дипмиссии. По итогам проверки опасность не подтвердилась, информирует ТАСС.
«Днем поступила информация об угрозе. Необходимые действия были согласованы с персоналом посольства [Беларуси], потому что здание посольства – это экстерриториальная зона, прошел обыск, – поделился подробностями представитель полиции Кристофер Верняк. – Операция завершена. Угроза не подтвердилась».
Он добавил, что следователи венского ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом проведут расследование обстоятельств поступившей угрозы с сообщением о заложенной бомбе.
Сегодня сотрудники МВД Беларуси проверили ряд сообщений о минировании учебных заведений и Национальной библиотеки.