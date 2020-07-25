Австрия потребует отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в страну из 32 стран с 27 июля

pixabay.com

Граждане Австрии, Евросоюза, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии при въезде из государств с высокой угрозой заражения COVID-19 должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или сдать его после въезда в течение двух суток (до этого момента приезжим этой категории граждан надо оставаться в карантине, документами подтвердив наличие места жительства в Австрии).В перечне 32 стран с нестабильной обстановкой по коронавирусу оказалась и Беларусь, а также Албания, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.Граждане третьих стран не смогут напрямую въехать из 32 стран "красного списка", но если они приезжают из стран Шенгенской зоны с благоприятной обстановкой, тогда им необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до въезда. После въезда гражданам третьих стран нужно находиться в карантине в течение 10 дней. Для этого им придется предоставить документальное свидетельство наличия места жительства в Австрии.Граждане Австрии, ЕС, стран Европейского экономического пространства и Швейцарии могут беспрепятственно въезжать из 31 страны с благоприятной обстановкой. В этом списке Андорра, Бельгия, Венгрия, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония.Исключение на запрет въезда для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих, сотрудников дипломатических представительств и международных организаций. Если они приезжают в Австрию не через страны с безопасной эпидемиологической, то въехать им можно только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и последующем пребывании в домашнем карантине в течение 10 дней. Его можно покинуть при повторной сдаче отрицательного анализа на вирус. Въезд разрешен и для экспатов со справкой об отсутствии заражения.Ограничения не касаются государственных визитов или приезда мужа или жены. Транзит через Австрию без остановок разрешен без ограничений.