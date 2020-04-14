Австрия ослабила карантин: сегодня возобновляют свою работу небольшие магазины

Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что страна хочет как можно быстрее преодолеть кризис в сфере экономики.Пока открываются магазины площадью до 400 квадратных метров и маркеты по продаже строительных и садовых принадлежностей. Однако со временем должны возобновить свою работу и другие важные объекты. Остальные магазины, торговые центры и парикмахерские смогут открыться 1 мая, а рестораны и гостиницы — с середины мая.Школы пока открывать не планируется. Обучение продолжат вести дистанционно.