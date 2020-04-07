Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Австралийский суд снял обвинения в педофилии с кардинала Пелла

Австралийский суд снял обвинения в педофилии с кардинала Пелла

Высокий суд Австралии удовлетворил апелляцию отбывающего тюремное заключение за сексуальное насилие над детьми кардинала Джорджа Пелла, сообщает телеканал 9 News.


В конце 2018 года суд присяжных признал Пелла виновным по пяти обвинениям, один из истцов, в частности, утверждал, что кардинал совершил над ним и еще одним 13-летним хористом сексуальное надругательство в соборе Святого Патрика в Мельбурне в 1996 году.

Пелл был приговорен к шести годам заключения. Но теперь суд постановил, что приговор должен быть отменен, а Пелл — освобожден из тюрьмы, пишет РИА Новости.

Кардинал Пелл был одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. В 2013 году он был одним из наиболее вероятных претендентов на пост Папы Римского. Но пост в итоге занял кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск. В 2014 году Пелл был назначен префектом Секретариата Ватикана по делам экономики.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
В Толочинском районе завфермой поймали на махинациях
Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС
Николаев сообщил, что переболел пневмонией
Интерактивная карта зеленых насаждений появится в Минске
Евросоюз выделит Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и экономики
Эксперт: в борьбе с фейками должно участвовать все общество
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ