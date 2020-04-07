Австралийский суд снял обвинения в педофилии с кардинала Пелла

Высокий суд Австралии удовлетворил апелляцию отбывающего тюремное заключение за сексуальное насилие над детьми кардинала Джорджа Пелла, сообщает телеканал 9 News.





В конце 2018 года суд присяжных признал Пелла виновным по пяти обвинениям, один из истцов, в частности, утверждал, что кардинал совершил над ним и еще одним 13-летним хористом сексуальное надругательство в соборе Святого Патрика в Мельбурне в 1996 году.

Пелл был приговорен к шести годам заключения. Но теперь суд постановил, что приговор должен быть отменен, а Пелл — освобожден из тюрьмы, пишет РИА Новости.

Кардинал Пелл был одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. В 2013 году он был одним из наиболее вероятных претендентов на пост Папы Римского. Но пост в итоге занял кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск. В 2014 году Пелл был назначен префектом Секретариата Ватикана по делам экономики.