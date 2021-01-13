Когда больные попадают в стационар, они оказываются в зоне, где существует риск заражения бактериальной инфекцией. Если подобное произойдет, пациенту потребуется более длительное лечение. Врачам к тому же придется применять дополнительные средства, чтобы поставить человека на ноги, сообщает "Медицина и наука".
Для борьбы с суперинфекцией австралийские ученые из Университета Монаш предложили использовать вирусы (фаги), уничтожающие бактерии. Свои опыты исследователи провели на одной из самых устойчивых в мире супербактерии Acinetobacter baumanni, которая приводит к развитию около 20% различных инфекционных процессов в отделениях реанимации.
В результате ученые выяснили, что во время воздействия вирусов эта супербактерия, приобретая к ним устойчивость, одновременно снизила устойчивость к антибактериальным препаратам.
– Для того чтобы защититься от атаки фагов, Acinetobacter baumanni прекращает образование капсулы с липким и вязким слоем, защищающим ее от проникновения антибиотиков, что и дало возможность антибактериальным препаратам проникнуть внутрь, – рассказал соавтор исследования доктор Гордилло Альтамарано.
Фото: pixabay.com
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Австралийские ученые совершили прорыв в борьбе с супербактерией
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