Австралия впервые за полтора года открывает границы

Австралия намерена с 1 декабря ослабить правила въезда для некоторых групп иностранцев. Предпочтение будет отдаваться квалифицированным работникам и студентам, жителям Японии и Южной Кореи, пишет BBC.
По словам министра внутренних дел Карена Эндрюса, все въезжающие в страну обязаны пройти полный курс вакцинации и иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Ожидается, что в декабре и январе страну посетят примерно 200 тыс. туристов.
Напомним, что Австралия закрыла границы в марте минувшего года и ввела строгий локдаун, не выпуская своих жителей за пределы страны. Однако благодаря высокому уровню вакцинации – по меньшей мере 85% австралийцев старше 16 лет получили две прививки – в стране началось поэтапное восстановление во всех сферах экономики.
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